Денис Сєдашов

Досвідчений форвард збірної України В’ячеслав Бобров розповів про підготовку команди до двох майбутніх поєдинків проти Іспанії у рамках другого вікна кваліфікації чемпіонату світу-2027. Перший матч українська збірна номінально проведе вдома — 27 лютого в Ризі, Латвія, а матч-відповідь відбудеться 2 березня в іспанському Ов’єдо. Слова наводить ФБУ.

Про специфіку гри іспанської збірної Бобров зазначив:

Не важливо, який склад у них буде, вони завжди намагаються грати швидко, біжать. Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець цієї збірної викладатиметься на сто відсотків, граючи за національну команду. В минулому вікні за іспанців грали багато знайомих мені баскетболістів, з деякими із них я грав разом в одній команді. Вони дуже поважають збірну, ставляться до виступів за національну команду з найвищою повагою і до цього завжди додають високу якість гри. В’ячеслав Бобров

Він також наголосив, що проти Іспанії легких матчів не буде:

Проти Іспанії не може бути легко нікому, тож я очікую, що вони намагатимуться тиснути на нас протягом усього матчу. Хочеться вірити, що ми до цього вікна будемо готові ще краще, бо, сподіваюся, приєднаються цього разу до команди Іссуф Санон та Віталій Зотов. Буде можливість дати трохи більше відпочинку Ковляру, щоб він зміг продемонструвати ще кращий баскетбол. В цілому, сподіваюся, будуть усі ключові гравці та лідери команди і ми підійдемо до цих матчів з іспанцями у максимально бойовому складі. В’ячеслав Бобров

На питання про вплив місця проведення першого матчу на гру команди Бобров відповів:

Не думаю, що є різниця, де ми починатимемо це вікно — вдома, чи на виїзді. Головне — гарно почати. Треба спробувати максимально відіграти 40 хвилин у свій баскетбол, а не намагатися підлаштовуватися під іспанців. В’ячеслав Бобров

