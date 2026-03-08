Бруклін перервав серію з 10 поразок, Юта Михайлюка програла Мілвокі
34 очки Едвардса не допомогли Міннесоті в матчі з Орландо
близько 2 годин тому
Мілвокі – Юта / Фото - ВВС
7-8 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися шість матчів.
Міннесота розгромно поступилася Орландо (92:119), незважаючи на 34 очки Ентоні Едвардса.
Брукліну вдалося перемогти Детройт (107:105), відігравши 23 очки відставання протягом матчу, і перервати свою серію з 10 поразок.
НБА. Регулярний чемпіонат
Міннесота – Орландо 92:119 (30:27, 20:33, 28:30, 14:29)
Атланта – Філадельфія 125:116 (28:38, 38:35, 31:21, 28:22)
Детройт – Бруклін 105:107 (32:19, 30:27, 22:27, 21:34)
Мілвокі – Юта 113:99 (24:13, 27:31, 32:32, 30:23)
Мемфіс – Кліпперс 120:123 (41:23, 18:35, 31:31, 30:34)
Оклахома-Сіті – Голден Стейт 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14)