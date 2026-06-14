Названо MVP фінальної серії плей-оф НБА
Відзнаку отримав розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон
близько 2 годин томуПідписатися в
Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон здобув титул найціннішого гравця (MVP) фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону-2025/26.
У заключному, п'ятому поєдинку серії проти Сан-Антоніо Сперс (94:90) Брансон набрав 45 очок. Середня статистика баскетболіста у фінальному протистоянні склала 32,6 очка, 4,2 підбирання та 4,6 передачі за матч.
Завдяки цій перемозі Нью-Йорк виграв серію з рахунком 4-1 і завоював чемпіонський титул НБА вперше за останні 53 роки.