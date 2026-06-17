Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла на чемпіонат Європи-2026
У вирішальному поєдинку синьо-жовті перемогли Австрію
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: ФБУ
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 успішно подолала кваліфікаційний раунд та виборола путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, який у вересні відбудеться в бельгійському Антверпені.
У відбірковому турнірі, що проходив у Бухаресті, українки продемонстрували стовідсотковий результат, вигравши всі п’ять матчів.
У вирішальному поєдинку за вихід на континентальну першість синьо-жовті у напруженій боротьбі мінімально переграли збірну Австрії з рахунком 16:15.
Жіноча національна збірна зіграє на чемпіонаті Європи четвертий рік поспіль.
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