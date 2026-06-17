Денис Сєдашов

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 успішно подолала кваліфікаційний раунд та виборола путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, який у вересні відбудеться в бельгійському Антверпені.

У відбірковому турнірі, що проходив у Бухаресті, українки продемонстрували стовідсотковий результат, вигравши всі п’ять матчів.

У вирішальному поєдинку за вихід на континентальну першість синьо-жовті у напруженій боротьбі мінімально переграли збірну Австрії з рахунком 16:15.

Жіноча національна збірна зіграє на чемпіонаті Європи четвертий рік поспіль.

Михайлюк та Кличко у ростері. Оголошено склад збірної України з баскетболу на матчі відбору ЧС-2027.