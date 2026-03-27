Дабл-дабл Кошеватського приніс Черкаським Мавпам перемогу над Харківськими Соколами
Лєв Кошеватський оформив дабл-дабл, записавши на свій рахунок 24 очки і 10 підбирань
близько 1 години тому
Черкаські Мавпи завершили регулярний чемпіонат Суперліги GGBET перемогою. У заключному матчі сезону вони здолали Харківських Соколів.
Головним героєм зустрічі став розігруючий Мавп Лєв Кошеватський. Захисник оформив дабл-дабл, записавши на свій рахунок 24 очки, 10 підбирань та 5 передач.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Харківські Соколи — Черкаські Мавпи 66:67 (20:21, 14:12, 23:21, 9:13)
Попри поразку в останньому турі, Харківські Соколи достроково гарантували собі підсумкове друге місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату.
Київ-Баскет вперше в історії виграв Кубок України з баскетболу.
