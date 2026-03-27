Шарлотт перервав 7-матчеву переможну серію Нікс, Детройт розтрощив Новий Орлеан
33 очки Дерозана не допомогли Сакраменто обіграти Орландо
близько 2 годин тому
27 березня в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися три матчі.
Шарлотт обіграв Нью-Йорк (114:103), перервавши 7-матчеву переможну серію Нікс. Форвард Хорнетс Кон Кніппел був близьким до трипл-даблу: 26 очок, 11 підбирань і 8 передач.
Детройт розтрощив Новий Орлеан (129:108).
Орландо впорався із Сакраменто (121:117), незважаючи на 33 очки та 11 передач Демара Дерозана.
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Нью-Йорк 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27)
Орландо – Сакраменто 121:117 (39:30, 26:29, 28:31, 28:27)
Детройт – Новий Орлеан 129:108 (31:33, 34:23, 27:30, 37:22)
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04