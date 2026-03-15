Денис Сєдашов

Столичний Київ-Баскет здобув золоті нагороди Кубка України сезону 2025/26. У фінальному протистоянні, яке відбулося в Івано-Франківську, кияни впевнено перемогли господарів майданчика — Прикарпаття-Говерлу.

Перша чверть завершилася з мінімальною перевагою киян у три очки. Проте надалі гості перехопили ініціативу, збільшуючи відрив. Ключовим став третій ігровий відрізок, після якого перевага Київ-Баскета стала двозначною. Це дозволило команді спокійно завершити матч у статусі переможця.

Головним героєм фіналу став Єгор Сушкін, який отримав титул MVP. На його рахунку 25 очок та 7 передач (показник ефективності — 30). У складі франківців найрезультативнішим став Лейтерренс Рід із аналогічним показником у 25 набраних очок.

Кубок України. Чоловіки. Фінал

Івано-Франківськ, Манеж КФВ

Прикарпаття-Говерла — Київ-Баскет 64:82 (18:21, 14:19, 14:24, 18:18)

Відзначимо, що Київ-Баскет вперше у своїй історії став володарем Кубка України.

