Дабл-дабл Нікітіна допоміг Харківським Соколам перемогти Ніко-Баскет
Максим набрав 15 очок і зробив 11 підбирань
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У Миколаєві відбувся єдиний матч недільного ігрового дня баскетбольної Суперліги GGBET, у якому Харківські Соколи на виїзді обіграли місцевий Ніко-Баскет.
Ключову роль у перемозі господарів відіграв Максим Нікітін, який оформив дабл-дабл, набравши 15 очок та здійснивши 11 підбирань, ставши найрезультативнішим гравцем поєдинку.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Ніко-Баскет – Харківські Соколи 72:80 (10:17, 26:23, 22:20, 14:20)
Дніпро обіграв Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла перемогла Рівне: результати дня в Суперлізі.