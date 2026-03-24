Детройт перервав 9-матчеву переможну серію Лейкерс, Юта Михайлюка знову програла
Маямі розгромно поступився Сан-Антоніо
близько 4 годин тому
24 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися десять матчів.
Детройт обіграв Лейкерс (113:110), незважаючи на 32 очки захисника Луки Дончича. У Лос-Анджелеса перервалася переможна серія з дев'яти матчів.
Маямі розгромно поступився Сан-Антоніо (111:136), на рахунку центрового Сперс Віктора Вембаньями 26 очок, 15 підбирань та 5 блок-шотів.
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Индиана 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25)
Детройт – Лейкерс 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)
Филадельфия – Оклахома-Сити 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26)
Майами – Сан-Антонио 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28)
Атланта – Мемфис 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)
Чикаго – Хьюстон 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37)
Юта – Торонто 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26)
Даллас – Голден Стэйт 131:137 OT (31:34, 42:29, 25:35, 28:28, 5:11)
Портленд – Бруклин 134:99 (35:30, 34:21, 28:22, 37:26)
Клипперс – Милуоки 129:96 (28:24, 43:23, 37:20, 21:29)
