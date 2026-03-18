Оклахома перемогла Орландо і першою в сезоні залетіла в плей-оф НБА, Нью-Йорк розібрав Індіану
Філадельфія розгромно поступилася Денверу
близько 1 години тому
Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося 8 матчів.
Орландо поступився Оклахомі. Міннесота впоралася з Фініксом.
Відзначимо, Оклахома першою в цьому сезоні забезпечила собі участь в плей-оф.
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Детройт 117:130 (32:32, 25:31, 26:37, 34:30)
Шарлотт – Маямі 136:106 (26:24, 33:33, 37:31, 40:18)
Орландо – Оклахома-Сіті 108:113 (22:26, 28:25, 29:34, 29:28)
Нью-Йорк – Індіана 136:110 (38:34, 34:30, 33:27, 31:19)
Мілуокі – Клівленд 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38)
Міннесота – Фінікс 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18)
Денвер – Філадельфія 124:96 (38:22, 34:18, 28:31, 24:25)
Сакраменто – Сан-Антоніо 104:132 (22:39, 25:39, 34:34, 23:20)