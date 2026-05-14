Денис Сєдашов

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 наприкінці травня розпочне тренувальний цикл перед кваліфікацією чемпіонату Європи-2026. Це буде перший збір команди під керівництвом нового головного тренера Володимира Журжія.

Підготовчий етап пройде в Таллінні (Естонія) з 27 травня по 15 червня.

До розширеного списку викликано вісім виконавців:

Лєв Кошеватський

Ілля Кабацюра

Сергій Старцев

Олександр Дюпін

Ярослав Карпюк

Владислав Мустяца

Артем Лопухов

Владислав Фролов

Одразу після завершення збору, 16–17 червня, синьо-жовті вирушать до Бухареста (Румунія), де відбудуться матчі кваліфікації на чемпіонат Європи.

