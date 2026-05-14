Визначено склад чоловічої збірної України 3х3 на збір у Таллінні
Національна команда буде готуватися до кваліфікації чемпіонату Європи-2026
19 хвилин тому
Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 наприкінці травня розпочне тренувальний цикл перед кваліфікацією чемпіонату Європи-2026. Це буде перший збір команди під керівництвом нового головного тренера Володимира Журжія.
Підготовчий етап пройде в Таллінні (Естонія) з 27 травня по 15 червня.
До розширеного списку викликано вісім виконавців:
Лєв Кошеватський
Ілля Кабацюра
Сергій Старцев
Олександр Дюпін
Ярослав Карпюк
Владислав Мустяца
Артем Лопухов
Владислав Фролов
Одразу після завершення збору, 16–17 червня, синьо-жовті вирушать до Бухареста (Румунія), де відбудуться матчі кваліфікації на чемпіонат Європи.
