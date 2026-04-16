Дніпро переграв Рівне у першому поєдинку 1/2 фіналу Суперліги
близько 1 години тому
БК Дніпро здобув перемогу над Рівне-ОШВСМ у першому матчі 1/2 фіналу чемпіонату України. Зустріч завершилася на користь господарів майданчика.
Найрезультативнішим у складі переможців став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 23 очки та зробив 9 підбирань. У складі гостей дабл-дабл на рахунку Джейлена Дюпрі (30 очок + 10 підбирань).
Суперліга. 1/2 фіналу. Перший матч
Дніпро – Рівне 100:72 (16:21, 29:23, 20:16, 35:12)
Другий поєдинок серії відбудеться 19 квітня у Рівному.
Київ-Баскет переграв Харківських Соколів у першому матчі 1/2 фіналу Суперліги.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04