Лень оформив дабл-дабл за Реал в матчі чемпіонату Іспанії
Український центровий допоміг мадридцям перемогти Бургос
близько 4 годин тому
Український центровий Реала Олексій Лень зіграв у черговому матчі чемпіонату Іспанії.
Під час зустрічі з Бургосом Лень провів на майданчику 21 хвилину 10 секунд, набрав 10 очок (3/5 з гри, 0/1 триочкових, 4/6 штрафних), 10 підбирань, 1 передачу та 1 блокшот при 5 втратах.
Реал переміг з рахунком 94:78. Команда очолює турнірну таблицю Ліги АСВ, маючи 24 перемоги та 2 поразки.
У 16 матчах сезону іспанського чемпіонату Олексій проводив на майданчику в середньому 13:24 хвилини, набираючи 7,2 очка, 3,2 підбирання, 0,8 передачі, 1,4 блокшота.
Нагадаємо, Павло Дзюба допоміг Валмієрі виграти Латвійсько-естонську баскетбольну лігу.
