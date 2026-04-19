Денис Сєдашов

Дніпро вдруге переграв Рівне у півфінальній серії плей-оф баскетбольної Суперліги GGBET. Виїзний поєдинок завершився перемогою чинних чемпіонів.

Команда Володимира Коваля закрила серію з рахунком 2:0 і тепер чекає на суперника у фіналі. Найрезультативнішим гравцем у складі дніпрян став капітан Станіслав Тимофеєнко, який набрав 17 очок. У БК Рівне — Джейлен Дюпрі, на рахунку якого дабл-дабл — 21 очко та 12 підбирань.

Суперліга GGBET. Плейоф, 1/2 фіналу. Другий матч

Рівне — Дніпро 67:83 (15:18, 18:22, 21:20, 13:23)

В іншій півфінальній парі між Харківськими Соколами та Київ-Баскетом наразі зберігається інтрига — рахунок у серії рівний (1:1).