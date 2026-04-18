Харківські Соколи перемогли Київ-Баскет та зрівняли рахунок у півфінальній серії Суперліги
Фіналіст визначиться у третьому матчі
близько 1 години тому
Харківські Соколи здобули впевнену перемогу над Київ-Баскетом у другому матчі півфіналу плей-оф Суперліги GGBET. Зустріч завершилася з рахунком 82:72, що дозволило харків'янам відновити паритет у серії.
Найкращими гравцями поєдинку стали Максим Нікітін у складі Соколів та Денис Клевзуник у Київ-Баскета — обидва баскетболісти набрали по 23 очки.
Суперліга. 1/2 фіналу
Київ-Баскет – Харківські Соколи 72:82 (18:26, 21:23, 17:16, 16:17)
Рахунок у серії — 1-1
Оскільки серія триває до двох перемог, доля путівки у фінал вирішиться у вирішальному третьому матчі, який відбудеться 21 квітня.
Київ-Баскет переграв Харківських Соколів у першому матчі 1/2 фіналу Суперліги.
