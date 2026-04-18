Ніко-Баскет зберіг лідера команди на наступний сезон
22 хвилини тому
Захисник Максим Сафонов залишається у складі Ніко-Баскета на наступний сезон. Про пролонгацію угоди з одним із лідерів команди повідомила пресслужба клубу.
У сезоні 2025/26 середні показники баскетболіста склали 14.8 очка, 4.1 підбирання та 3.7 передачі за матч. Раніше Сафонов здобував титул чемпіона Суперліги у складі Будівельника.
Поточний розіграш чемпіонату Ніко-Баскет завершив у першому раунді плей-оф, програвши серію Харківським Соколам (0:2).
