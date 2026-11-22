Денис Сєдашов

У неділю, 22 листопада, у регулярному чемпіонаті української баскетбольної Суперліги відбулися чотири поєдинки.

Ігровий день подарував глядачам одразу кілька яскравих протистоянь. Чинний чемпіон Дніпро у напруженій боротьбі зумів дотиснути Київ-Баскет — 75:71. Ще більш драматичним видався поєдинок в Івано-Франківську — Прикарпаття-Говерла лідирувала після трьох чвертей, проте дозволило Ніко-Баскету перевести гру в овертайм, де миколаївці виявилися сильнішими.

Натомість Харківські Соколи та Хмельницький здобули перемоги з перевагою у 20+ очок над Запоріжжям та Черкаськими Мавпами відповідно.