Дніпро здолав Київ-Баскет, Ніко-Баскет в овертаймі переміг Прикарпаття-Говерлу: результати матчів Суперліги
Було зіграно чотири матчі
У неділю, 22 листопада, у регулярному чемпіонаті української баскетбольної Суперліги відбулися чотири поєдинки.
Ігровий день подарував глядачам одразу кілька яскравих протистоянь. Чинний чемпіон Дніпро у напруженій боротьбі зумів дотиснути Київ-Баскет — 75:71. Ще більш драматичним видався поєдинок в Івано-Франківську — Прикарпаття-Говерла лідирувала після трьох чвертей, проте дозволило Ніко-Баскету перевести гру в овертайм, де миколаївці виявилися сильнішими.
Натомість Харківські Соколи та Хмельницький здобули перемоги з перевагою у 20+ очок над Запоріжжям та Черкаськими Мавпами відповідно.
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Суперліга. Регулярний чемпіонат
Харківські Соколи — Запоріжжя — 82:58 (22:12, 21:21, 18:17, 21:8)
Прикарпаття-Говерла — Ніко-Баскет — 79:89 ОТ (21:21, 20:11, 22:21, 14:24, 2:12)
Київ-Баскет — Дніпро — 71:75 (16:23, 22:15, 16:22, 17:15)
Хмельницький — Черкаські Мавпи — 81:61 (21:11, 26:13, 18:25, 16:12)
Дніпро зазнав найбільшої поразки за п'ять років у баскетбольній Суперлізі.
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