Денис Сєдашов

Зірковий словенський баскетболіст Лука Дончіч, який виступає за команду Лос-Анджелес Лейкерс, розповів, за якими збірними стежить на чемпіонаті світу з футболу, що цими днями триває в Північній Америці.

Попри статус амбасадора турніру, захисник зазначив, що спостерігає за матчами лише по телевізору через неможливість відвідати поєдинки особисто. Дончич підкреслив, що не має одного конкретного фаворита, але симпатизує кільком топзбірним.

— Лука, а що ти скажеш насчёт чемпіонату світу з футболу? Ти теж іноді за ним стежиш?

— Да, звичайно, дивлюся. Але, на жаль, не зможу поїхати туди, щоб подивитися матчі наживо, хоч я і посол. Але по телевізору. Я дивлюся футбол постійно, так.

— У тебе є улюблена команда [на ЧС-2026]?

— Не зовсім. Можливо, я вболіваю за Бразилію або Іспанію. Але у мене немає улюбленої команди. Я вболіваю за хороші ігри.

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