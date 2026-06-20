Денис Сєдашов

За підсумками виступів на трав'яних змаганнях у столиці Німеччини українські тенісистки Еліна Світоліна (WTA 8) та Ангеліна Калініна (WTA 71) сумарно поповнили свій бюджет на 36 590 євро.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка завершила боротьбу на стадії чвертьфіналу після поразки від Александри Еали, заробила в Берліні 29 110 євро. Окрім призових, українка записала до свого активу 108 рейтингових очок. Нагадаємо, на шляху до 1/4 фіналу Світоліна здолала Анну Калінскую та Єву Лис.

Ангеліна Калініна завершила змагання на етапі кваліфікації. Перемога у першому раунді відбору та подальша поразка у фіналі кваліфікаційного раунду принесли тенісистці 7 480 євро призових.

Зазначимо, що загальний тріумфатор одиночного розряду турніру в Берліні отримає чек на суму 161 310 євро.

Світоліна поступилася Еалі та вибула у чвертьфіналі турніру в Берліні.