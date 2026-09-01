Денис Сєдашов

Захисник збірної України з баскетболу Михайло Бублик перейшов до литовського клубу Судува-Мантінга.

Для 23-річного гравця це перший закордонний трансфер у кар'єрі. Раніше Бублик виступав за Кривбас, а минулий сезон провів у Київ-Баскеті.

Для мене велика честь стати частиною цього клубу і хороша можливість розпочати легіонерську кар’єру саме в Литві — одній із найбільш баскетбольних країн світу. Я поважаю Литву та її вболівальників за атмосферу, яку вони створюють під час матчів. Нашій збірній довелося відчути це під час контрольних матчів у Шяуляї — це було неймовірно. Михайло Бублик

У регулярному чемпіонаті за киян баскетболіст зіграв 28 матчів (13,8 очка, 4,2 підбирання в середньому за гру). У плей-оф його показник становив 17,8 очка за гру. За збірну України Бублик провів 5 матчів.

Судува-Мантінга виграла другий дивізіон Литви (NKL), але не вийшла до елітної LKL через невідповідність домашньої арени вимогам регламенту.

Багатскіс: «У нас є ціль вийти на чемпіонат світу, і ми збираємося її виконати».