FIBA оновила рейтинг сили європейських збірних: Україна втратила дев’ять позицій
Лідирує національна команда Туреччини
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) опублікувала оновлений рейтинг сили національних збірних Європи за підсумками кваліфікаційного вікна на чемпіонат світу-2027.
Збірна України продемонструвала суттєве падіння в табелі про ранги. Після попереднього етапу синьо-жовті посідали 9-те місце, проте в оновленому списку опустилися на 18-ту сходинку.
Лідерує у рейтингу збірна Туреччини.
Рейтинг сили:
1. Туреччина
2 (6). Польща
3 (5). Іспанія
4 (3). Німеччина
5 (2). Греція
6 (8). Франція
7. Хорватія
8 (4). Сербія
9 (11). Італія
10 (14). Фінляндія
...
18 (9). Україна
