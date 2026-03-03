Багаторічний лідер та центровий збірної України Артем Пустовий завершив кар'єру у національній команді. Про своє рішення 33-річний баскетболіст заявив одразу після завершення матчу проти Іспанії в коментарі Суспільне Спорт.

Сам відчуваю, що потроху прийшов час. Я у збірній дуже багато років — 13, здається. Було дуже важко прийняти це рішення. Багато часу провів тут, багато друзів — завжди подобалося приїжджати у збірну, якийсь такий вайб. Але час дати дорогу молодим. Баскетбол розвивається і треба знаходити інших молодих талантів, які займуть моє місце, будуть розвиватися та показуватимуть гарний результат і прогресуватимуть у збірній.

Рішення було дуже важке, але я вирішив сказати зараз. Час дати дорогу молодим. Це важко, але таке рішення ухвалив. Звичайно, десь, можливо, поспішив, але краще зараз, ніж потім.