Денис Сєдашов

Головний тренер національної збірної України Айнарс Багатскіс підбив підсумки виїзного поєдинку кваліфікації на ЧС-2027 проти Іспанії (64:78). Наставник підкреслив, що команда виконала завдання щодо агресивної гри в обороні, але зіткнулася з труднощами в реалізації моментів.

При підготовці до цього матчу головним завданням було грати максимально фізично і агресивно в захисті, тому що в Ризі ми загалом діяли непогано. Іспанія забивала все протягом 5 невдалих хвилин матчу, використовувала наші неправильні рішення і набирала очки. Другою важливою річчю було прийняття хороших рішень в нападі. Іспанія успішна в швидких відривах, які треба зупиняти. В деяких ситуаціях ми діяли добре. Були більш жорсткими, ніж в попередньому матчі. Ми залишалися в грі і були близькими до суперника, але Іспанія виявилася кращою. Гра Шеліста? Він робить перші кроки на високому рівні. Його енергія, агресія, стиль добре підходять для сучасного баскетболу. Він не набирає багато очок в нападі, але ефективний в обороні. Він вміє робити зміни і добре попрацював в захисті. Для цього гравця немає межі прогресу. Айнарс Багатскіс

Багатскіс зауважив, що попри кращу якість баскетболу порівняно з минулою зустріччю, для перемоги над таким досвідченим суперником бракувало результативності в атаці.

Нам треба фокусуватися на своїй роботі. Необхідно стабілізувати гру і зробити все для виходу в наступний раунд. Неважливо все, що буде потім. Я вже говорив, що ми залишалися в грі і показали фізичний баскетбол. Звісно, були помилки, непорозуміння, але це частина баскетболу. Іспанія – дуже досвідчена команда. Всі гравці виступають на високому рівні і знають, як чинити тиск на суперника. Я вважаю, що в нас не було таких провалів, як в Ризі, коли протягом 5 хвилин залишалися взагалі поза грою, а Іспанія забила 6 триочкових. Сьогодні команда була кращою і реально билася. До перерви Іспанія набрали лише 28 очок, при всьому таланті цієї команди. Ми грали в захисті, але треба щось забивати. Лише обороною матчі не виграються. Ми не влучали багато хороших кидків з самого початку зустрічі. Айнарс Багатскіс

Офіційно: Артем Пустовий завершив виступи за збірну України.