Головний тренер БК Запоріжжя Дмитро Щіглинський розповів про підготовку команди до півфінального протистояння Кубка України проти Прикарпаття-Говерли.

Попри негативну статистику очних зустрічей у поточному сезоні, наставник запоріжців відзначив серйозний настрій колективу на кубкову битву.

У цьому сезоні з Прикарпаттям-Говерлою ми зіграли найбільше матчів – три у чемпіонаті та один у Кубку України. На жаль, усі ці поєдинки завершилися нашими поразками, хоча в деяких із них були шанси на інший результат. За цей час команди добре вивчили одна одну, розуміють тактичні нюанси суперника, водночас не виключаю, що з моменту нашої останньої гри можуть з'явитися певні зміни. Кубкові матчі – це завжди окрема історія, особливо коли на кону стоїть вихід до фіналу.

Кожна команда докладатиме максимум зусиль, щоб здобути такий важливий результат. Для Прикарпаття-Говерли це буде домашня гра, тому розуміємо, що їхні вболівальники активно підтримуватимуть свою команду. Наше ж завдання – показати свій максимум. Мені сподобалося, як ми зіграли в останньому турі, передусім у командному плані. Сподіваюся, що хлопці знову продемонструють свої найкращі якості. Ми налаштовуємося дуже серйозно.