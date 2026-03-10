Денис Сєдашов

Центровий Київ-Баскета Максим Сандул поділився очікуваннями від майбутнього Фіналу чотирьох Кубка України. Один із лідерів столичного клубу розповів про налаштування команди на півфінальне протистояння з Дніпром. Слова наводить ФБУ.

Попри те, що підготовка до турніру проходить у штатному режимі, Сандул відзначає особливу концентрацію всередині колективу. За словами бігмена, формат Кубка не залишає права на помилку.

Підготовка загалом звичайна, але більше концентрації. Тут все просто: якщо програв — вилітаєш. Тому готуємося конкретно до одного суперника. Максим Сандул

На думку гравця, ключем до успіху стануть самовіддача та гнучкість у тактиці.

Дніпро — дуже досвідчена і добре зіграна команда. Що може стати ключем до перемоги? Бажання боротися за кожен м’яч, працювати, падати на паркет. Це прості речі, але саме вони вирішують такі матчі. Плюс потрібно виконувати тренерські установки: якщо не працює план А — швидко переходити на план Б. Максим Сандул

Нагадаємо, вирішальна стадія турніру сезону 2025/26 стартує в Івано-Франківську вже цієї суботи, 14 березня.

