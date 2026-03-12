Юта Михайлюка програла Нью-Йорку, 30 очок Хардена не допомогли Клівленду здолати Орландо
Денвер розгромив Х'юстон
близько 3 годин тому
Юта – Нью-Йорк / Фото - NBA
12 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися шість матчів.
Денвер розгромив Х'юстон. Кліпперс впевнено обіграли Міннесота.
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо – Клівленд 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33)
Новий Орлеан – Торонто 122:111 (29:30, 31:28, 33:25, 29:28)
Юта – Нью-Йорк 117:134 (41:26, 24:30, 29:40, 23:38)
Сакраменто – Шарлотт 109:117 (34:30, 28:29, 23:31, 24:27)
Денвер – Х'юстон 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24)
Кліпперс – Міннесота 153:128 (38:27, 36:38, 35:33, 44:30)