Туреччина розгромила Грецію та пробилася у фінал чемпіонату Європи-2025
Найрезультативнішим гравцем у турків став центровий Ерджан Османі, який набрав 28 очок
9 хвилин тому
Фото: FIBA
У Ризі (Латвія) відбувся другий півфінальний матч чемпіонату Європи-2025 з баскетболу між збірними Греції та Туреччини.
Турки впевнено здолали суперників із рахунком 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) та вийшли до фіналу турніру.
Найрезультативнішим у складі турецької команди став 27-річний центровий Ерджан Османі, який набрав 28 очок.
У фінальному матчі, який відбудеться 14 вересня, зіграють Німеччина та Туреччина.
