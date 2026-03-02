Денис Сєдашов

Сьогодні, 2 березня, чоловіча збірна України проведе свій черговий поєдинок у межах відбору на чемпіонат світу-2027. У місті Ов’єдо синьо-жовті вдруге за кілька днів зустрінуться зі збірною Іспанії.

Де дивитися матч Іспанія — Україна

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі Суспільне Спорт. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.

Українці налаштовані на реванш після поразки, якої вони зазнали від іспанців лише кілька днів тому. У першій грі в Ризі синьо-жовті поступилися з рахунком 66:86.

Нагадаємо, три кращі команди з квартету А вийдуть в другий раунд кваліфікації чемпіонату світу-2027. Наразі збірна України посідає друге місце в групі, маючи дві перемоги в трьох матчах.

