Сипало залишив збірну України та повернувся в Дніпро
Склад синьо-жовтих перед матчем з Іспанією зазнав змін
близько 5 годин тому
Фото: ФБУ
Бігмен Дніпра Данііл Сипало вибув із розташування національної збірної України з баскетболу. Гравець вже повернувся до свого клубу, тоді як решта команди (13 гравців) прибула до Ов’єдо. Повідомляє ФБУ.
Там синьо-жовті зіграють матч четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії.
Поєдинок Іспанія — Україна відбудеться у понеділок, 2 березня. Початок зустрічі — о 21:30.
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2027.