Збірна України назвала склад на матч проти Іспанії у відборі ЧС-2027
Матч відбудеться 2 березня
близько 16 годин тому
У понеділок, 2 березня, чоловіча збірна України проведе матч четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Іспанії. Зустріч відбудеться в місті Ов’єдо на арені Palacio de los Deportes. Початок гри — о 21:30 за київським часом. Повідомляє ФБУ.
У заявці збірної відбулася одна зміна порівняно з минулим матчем: Михайла Бублика замінив захисник Київ-Баскета Єгор Сушкін.
Склад збірної України:
Захисники: Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Денис Лукашов, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник.
Форварди: Олександр Липовий, Іван Ткаченко, Андрій Войналович, В’ячеслав Бобров, Данііл Шеліст.
Центрові: Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев.
Головний тренер: Айнарс Багатскіс.
Сипало залишив збірну України та повернувся в Дніпро.