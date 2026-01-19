Харківські Соколи не залишили шансів Черкаським Мавпам у матчі Суперліги
Команда з Харкова закріпилася на другому місці турнірної таблиці
23 хвилини тому
Фото: ФБУ
Харківські Соколи здобули переконливу перемогу у матчі баскетбольної Суперліги GGBET, обігравши Черкаських Мавп.
Одним із ключових гравців у складі харківської команди став Ігор Клімов, який набрав 18 очок, віддав 7 результативних передач, зібрав 4 підбирання та здійснив 3 перехоплення. Вагомий внесок у перемогу зробив і Максим Нікітін, який оформив дабл-дабл — 16 очок і 10 підбирань.
Суперліга
Харківські Соколи — Черкаські Мавпи 80:60 (20:17, 22:15, 19:19, 19:9)
Завдяки цьому успіху Соколи вдруге в поточному сезоні взяли гору над Черкаськими Мавпами.
