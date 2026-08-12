«Хочу спробувати свої сили»: Бобров розповів, чому обрав польську Сталь Острув
Українець оцінив рівень польської ліги
Форвард збірної України з баскетболу Вʼячеслав Бобров прокоментував свій перехід до польського клубу Сталь Острув 33-річний гравець, який минулий сезон провів у бухарестському Динамо, розповів про деталі перемовин та фактор головного тренера. Слова наводить Суспільне Спорт.
У мене була змога залишитися в Румунії, але вони дуже довго не могли визначитися з головним тренером: розглядали три кандидатури й довго не могли ухвалити рішення. Потім мала місце розмова з ризьким Зеллі, але вони в якийсь момент зникли й переключилися на інших гравців – почали обирати американців.
А коли з’явилася Сталь, мене одразу набрав головний тренер. Ми з ним поспілкувалися. Він сказав, що так, у минулому році вони посіли 10-те місце й програли в плей-ін, але це клуб із такого міста, де всі фанати дуже люблять баскетбол і завжди підтримують на трибунах. Хоч і невеличке місто, але завжди 3000 фанатів на грі.
Зацікавили мене своїми амбіціями: хочуть поборотися в цьому сезоні за вихід у плей-оф. Ну й грати буду багато, тому вирішив обрати Польщу. Я ніколи тут не грав, для мене це новий чемпіонат, і я хочу спробувати свої сили.
Також Бобров поділився своїм баченням рівня польської ліги та порівняв її з румунською першістю.
Так, я стежив у минулому році за польським чемпіонатом, коли Іссуф [Санон] грав і Айнарс Багатскіс був у Вроцлаві. Дивився декілька ігор, коли Іссуф грав. Інколи дивився ігри хлопців, із якими грав раніше: Йогела, який перейшов зараз у Шяуляй, Меєрікс Маєрс у минулому році був у Сталі (ми з ним грали один проти одного в національних збірних). Дивився Анвіл, це чемпіонат сильніший за румунський, тому що самі поляки сильніші за румунів, та й легіонери-американці тут, мені здається, теж сильніші.
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