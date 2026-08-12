Форвард збірної України з баскетболу Вʼячеслав Бобров прокоментував свій перехід до польського клубу Сталь Острув 33-річний гравець, який минулий сезон провів у бухарестському Динамо, розповів про деталі перемовин та фактор головного тренера. Слова наводить Суспільне Спорт.

У мене була змога залишитися в Румунії, але вони дуже довго не могли визначитися з головним тренером: розглядали три кандидатури й довго не могли ухвалити рішення. Потім мала місце розмова з ризьким Зеллі, але вони в якийсь момент зникли й переключилися на інших гравців – почали обирати американців.

А коли з’явилася Сталь, мене одразу набрав головний тренер. Ми з ним поспілкувалися. Він сказав, що так, у минулому році вони посіли 10-те місце й програли в плей-ін, але це клуб із такого міста, де всі фанати дуже люблять баскетбол і завжди підтримують на трибунах. Хоч і невеличке місто, але завжди 3000 фанатів на грі.

Зацікавили мене своїми амбіціями: хочуть поборотися в цьому сезоні за вихід у плей-оф. Ну й грати буду багато, тому вирішив обрати Польщу. Я ніколи тут не грав, для мене це новий чемпіонат, і я хочу спробувати свої сили.