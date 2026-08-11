Форвард Маямі Хіт Янніс Адетокунбо не допоможе збірній Греції у найближчих матчах відбору на чемпіонат світу-2027, зокрема й у майбутній зустрічі проти збірної України.

Менеджер грецької національної команди Дімос Дікудіс пояснив відсутність зіркового баскетболіста. Слова наводить Eurohoops.

У це вікно і Грецька федерація баскетболу, і головний тренер збірної хотіли, щоб Янніс взяв участь. Ми поговорили з ним, як і з всіма іншими гравцями, а також з його новим клубом, з яким у нас склалися прекрасні взаємини, засновані на взаємній повазі. Янніс хотів допомогти збірній, як робив це протягом багатьох років і робитиме надалі. Маямі також є організацією, яка підтримує своїх гравців, коли ті виступають за національні команди.

Однак наразі його участь була пов'язана з ризиком. У минулому сезоні він провів лише невелику кількість матчів і з березня не виходив на майданчик в офіційних іграх. Щоб правильно підготувати його до повернення та відновлення змагального ритму без ризику дістати травму, знадобиться час. Зараз участь в офіційних матчах збірної з високою інтенсивністю піддала б ризику його фізичне здоров'я. І це те, що ми всі повинні поважати — не лише у випадку з Яннісом, а й у випадку з кожним гравцем.