Х'юстон перервав серію з 11 перемог Атланти, Бостон Шульги здолав Мемфіс
Денвер завдяки Мюррею обіграв Торонто
близько 1 години тому
21 березня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися шість матчів.
Х'юстон перервав серію з 11 перемог Атланти (117:95).
Денвер обіграв Торонто (121:115), на рахунку захисника Наггетс Джамала Мюррея 31 очко.
НБА. Регулярний чемпіонат
Бруклін – Нью-Йорк 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18)
Детройт – Голден Стейт 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28)
Х'юстон – Атланта 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19)
Мемфіс – Бостон 112:117 (27:29, 27:26, 34:29, 24:33)
Міннесота – Портленд 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21)
Денвер – Торонто 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21)
