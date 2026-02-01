Кривбас розгромив Рівне, Київ-Баскет вирвав перемогу в овертаймі: результати матчів Суперліги
Ще дві гри були перенесені через тривалу повітряну тривогу
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі GGBET відбулися два матчі, ще два поєдинки були перервані та перенесені через тривалу повітряну тривогу.
Рівне – Кривбас 81:108 (18:26, 20:32, 16:26, 27:24)
Київ-Баскет – Ніко-Баскет 73:67 ОТ (19:19, 19:15, 14:14, 11:15, 10:4)
БК Запоріжжя – Черкаські Мавпи – матч зупинено і перенесено через повітряну тривогу
Дніпро – Харківські Соколи – матч зупинено і перенесено через повітряну тривогу
