Суперліга: Дніпро та Запоріжжя здобули перемоги в Луцьку
У регулярному чемпіонаті України з баскетболу відбулися чергові поєдинки
Фото: ФБУ
У неділю, 8 березня, відбулися два поєдинки у баскетбольній Суперлізі GGBET. У Луцьку Дніпро впевнено переграв Говерлу, а Запоріжжя виявилося сильнішим за місцевий Старий Луцьк.
Прикарпаття-Говерла — Дніпро — 70:80 (16:29, 23:16, 5:16, 26:19)
Старий Луцьк — Запоріжжя — 78:84 (13:18, 21:20, 16:26, 28:20)
