Денис Сєдашов

Столичний Київ-Баскет здобув перемогу над Ніко-Баскетом у перенесеному матчі регулярного чемпіонату Суперліги GGBET.

Зустріч мала відбутися ще 16 листопада, однак тоді матч було перервано та перенесено через повітряну тривогу.

Найрезультативнішим гравцем у складі Київ-Баскета став Максим Сандул, який оформив дабл-дабл — 17 очок і 11 підбирань.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Ніко-Баскет — Київ-Баскет 61:69 (17:17, 8:19, 19:16, 17:17)

Харківські Соколи не залишили шансів Черкаським Мавпам у матчі Суперліги.