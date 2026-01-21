Євген Мурзін очолив жіночу збірну України U-20
Виконком ФБУ також затвердив головних тренерів команд U-15, U-16 та U-18
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Головним тренером жіночої збірної України U-20 став Євген Мурзін. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Федерації баскетболу України, затвердивши тренерський штаб жіночих молодіжних команд на сезон-2026.
Збірну України U-16 очолила Лариса Єщенко, наставницею команди U-18 призначено Ганну Шликову, а обов’язки головної тренерки збірної U-15 виконуватиме Оксана Кірсанова-Старонь.
Усі команди влітку 2026 року виступатимуть на чемпіонатах Європи в Дивізіоні B.
