Забірченко очолив збірну України U-20
ФБУ затвердила тренерський штаб чоловічих молодіжних збірних на сезон-2026
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
Головним тренером збірної України U-20 призначено Дмитра Забірченка, який минулого року очолював команду U-18. Олег Шевченко працюватиме з молодіжною збірною U-18.
Національну команду U-16 очолив Володимир Решетник, а виконувати обов’язки головного тренера команди U-15 (юнаки 2011 року народження та молодші) буде Олександр Сабутський.
Рішення про призначення тренерів було ухвалене Виконавчим комітетом Федерації баскетболу України.
