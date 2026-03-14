Київ-Баскет став першим фіналістом Кубка України після перемоги над Дніпром
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Київ-Баскет став першим фіналістом Кубка України з баскетболу, здолавши у напруженому протистоянні Дніпро.
Перша половина зустрічі в Івано-Франківську пройшла у рівній боротьбі — на велику перерву лідером із перевагою в один пункт пішов Дніпро. Проте у третій чверті кияни перехопили ініціативу. Попри тиск дніпрян наприкінці гри, підопічні Дмитра Забірченка втримали переможний результат.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Єгор Сушкін, який набрав 30 очко.
Кубок України. Чоловіки, 1/2 фіналу
Дніпро — Київ-Баскет 66:69 (22:20, 15:16, 10:13, 19:20)
