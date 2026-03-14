Прикарпаття-Говерла перемагає Запоріжжя і виходить у фінал Кубка України
Фінальна гра відбудеться 15 березня
близько 2 годин тому
Прикарпаття-Говерла стала другим фіналістом Кубка України з баскетболу, обігравши на домашньому майданчику БК Запоріжжя.
Іванофранківці захопили лідерство вже у першій чверті, забезпечивши собі гандикап у 7 очок. У середині зустрічі гра вирівнялася, проте у вирішальній десятихвилинці господарі знову перехопили ініціативу та довели матч до впевненої перемоги.
Найкращим гравцем поєдинку став Лейтерренс Рід, який набрав 26 очок.
Кубок України. Фінал чотирьох
Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 86:74 (24:17, 19:19, 21:20, 22:18)
У фінальному протистоянні Прикарпаття-Говерла зійдеться з Київ-Баскетом. Матч відбудеться 15 березня.
Київ-Баскет став першим фіналістом Кубка України після перемоги над Дніпром.