Легендарний американський форвард Леброн Джеймс офіційно прокоментував свій перехід до складу Філадельфії Севенті Сіксерс.

41-річний баскетболіст зізнався, що після завершення минулого сезону серйозно міркував про завершення кар'єри, проте вирішив продовжити виступи заради здобуття ще одного чемпіонського титулу:

Я думав, що все скінчилося, коли сезон завершився. Я не був готовий це оголосити, і я знав, що мені потрібен деякий час, щоб дійсно вирішити, але я був цілком упевнений, що зіграв свою останню гру. Я був чесним на тій останній прес-конференції, коли сказав, що мені потрібно подивитися на себе і вирішити, чи я все ще люблю цю гру. Я все ще щиро люблю цю гру, і в мене є ще що дати.

Останні кілька тижнів справді були особливими. Я ніколи не міг не мати жодного уявлення, що робити, і приділяти реальний час просто на роздуми. Я провів неймовірні кілька місяців з усіма людьми, яких люблю, намагаючись розібратися в усьому. Це моє останнє рішення. Я не йду за грошима. Я не йду за сім’єю. За що я насправді граю на цьому етапі?

Я все ще хочу жертвувати. Я все ще хочу працювати. Я все ще хочу наполегливо трудитися. Я все ще хочу змагатися, перемагати і мати шанс відчути смак ще одного чемпіонства. Я вірю, що можу допомогти зробити «Філадельфію Севенті Сіксерс» чемпіонською командою, і я так радий запалити нову фан-базу та розпочати цю неймовірну подорож востаннє. Дякую, Лос-Анджелесе. Маямі я назавжди любитиму, а Північно-Східна Огайо завжди буде домом!