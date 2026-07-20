«Хотіли просто вигравати від гри до гри»: тренер України U-20 — про золото Євробаскету
Головний тренер української молодіжки оцінив важкий шлях синьо-жовтих
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер молодіжної збірної України з баскетболу Дмитро Забірченко підбив підсумки виступу команди на Євробаскеті-2026 у Дивізіоні B. Нагадаємо, українська молодіжка вперше в історії здобула золоті нагороди турніру та виборонила путівку до Дивізіону А. Слова наводить Суспільне Спорт.
Фахівець розповів про завдання, які стояли перед синьо-жовтими перед стартом змагань.
Ми першочергово ставили задачу потрапити в плейоф — посісти одне з перших двох місць в групі. А потім уже дивитися, як будуть складатися матчі. Хотіли просто вигравати від гри до гри. Звичайно, хлопців налаштовували на те, що ми можемо поборотися за вихід з Дивізіону B до Дивізіону A, тому такі думки були. Але це дійсно важкий шлях, і ти не можеш наперед щось собі придумувати. Тому добре, що все так склалося.
Збірна України U-20 вийшла до еліти європейського баскетболу.