Денис Сєдашов

Головний тренер молодіжної збірної України з баскетболу Дмитро Забірченко підбив підсумки виступу команди на Євробаскеті-2026 у Дивізіоні B. Нагадаємо, українська молодіжка вперше в історії здобула золоті нагороди турніру та виборонила путівку до Дивізіону А. Слова наводить Суспільне Спорт.

Фахівець розповів про завдання, які стояли перед синьо-жовтими перед стартом змагань.

Ми першочергово ставили задачу потрапити в плейоф — посісти одне з перших двох місць в групі. А потім уже дивитися, як будуть складатися матчі. Хотіли просто вигравати від гри до гри. Звичайно, хлопців налаштовували на те, що ми можемо поборотися за вихід з Дивізіону B до Дивізіону A, тому такі думки були. Але це дійсно важкий шлях, і ти не можеш наперед щось собі придумувати. Тому добре, що все так склалося. Дмитро Забірченко

Збірна України U-20 вийшла до еліти європейського баскетболу.