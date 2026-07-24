Олійникова знялася з півфіналу турніру у Гамбурзі
Українка отримала травму
14 хвилин томуПідписатися в
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 45) знялася з ґрунтового турніру WTA 250 у Гамбурзі (Німеччина), де мала перший номер посіву.
Українка повинна була зіграти у півфіналі проти Еліни Аванесян (Вірменія, WTA 208). Причина відмови від матчу — ушкодження м'язів живота та підготовка до хардової серії.
У півфіналі Аванесян зіграє проти Анни Бондар (Угорщина, WTA 97).
Костюк знялася з турніру у Вашингтоні.