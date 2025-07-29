Легенда НБА – про лудоманію: «Я ідіот»
Чарльз Барклі програв близько 30 млн долларів
близько 1 години тому
Член Зали слави Чарльз Барклі відверто розповів про свою боротьбу з азартною залежністю.
У розмові на YouTube-каналі Pardon My Take 61-річний Барклі згадав, як втратив мільйони доларів у казино, не в змозі зупинитися навіть після великих виграшів:
Я вигравав мільйон доларів, можливо, десять разів. Але програвав — тридцять. Кожен раз, коли я опинявся в плюсі на $300–500 тисяч, друзі просили: «Зупинись, ми ж уже виграли». А я не міг — хотів виграти саме мільйон. Це завжди закінчувалося поразкою.
За його словами, залежність змусила його втратити мільйони, і врешті-решт він припинив грати на два роки.
Особливо емоційною стала розмова з друзями, які прямо сказали йому:
Проблема не в азартних іграх. Проблема в тому, що ти поводишся як ідіот. Ти не можеш зупинитися, коли виграєш — і завжди втрачаєш усе.
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