Денис Сєдашов

Член Зали слави Чарльз Барклі відверто розповів про свою боротьбу з азартною залежністю.

У розмові на YouTube-каналі Pardon My Take 61-річний Барклі згадав, як втратив мільйони доларів у казино, не в змозі зупинитися навіть після великих виграшів:

Я вигравав мільйон доларів, можливо, десять разів. Але програвав — тридцять. Кожен раз, коли я опинявся в плюсі на $300–500 тисяч, друзі просили: «Зупинись, ми ж уже виграли». А я не міг — хотів виграти саме мільйон. Це завжди закінчувалося поразкою. Чарльз Барклі

За його словами, залежність змусила його втратити мільйони, і врешті-решт він припинив грати на два роки.

Особливо емоційною стала розмова з друзями, які прямо сказали йому:

Проблема не в азартних іграх. Проблема в тому, що ти поводишся як ідіот. Ти не можеш зупинитися, коли виграєш — і завжди втрачаєш усе. Чарльз Барклі

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