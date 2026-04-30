Володимир Кириченко

Український центровий Реала Олексій Лень зіграв у матчі чвертьфіналу плей-оф Євроліги проти Хапоеля Тель-Авів.

Українець провів на майданчику 22 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 6 підбирань і 2 блок-шоти. Він реалізував 4/4 зі штрафних.

Реал виграв у цьому матчі з рахунком 86:82 і повів у серії. Другий матч відбудеться 1 травня.

Раніше Лень оформив дабл-дабл за Реал в матчі чемпіонату Іспанії.