Володимир Кириченко

Мадридський Реал українського центрового Олексія Леня поступився Басконії у фіналі Кубка Іспанії.

Басконія перемогла з рахунком 100:89.

Лень провів на майданчику 6 хвилин 47 секунд, набрав 4 очка, зробив 3 підбирання та 1 блок-шот.

У Басконії дабл-дабл на рахунку Форреста, який набрав 22 очки та зробив 11 передач і з 9 підбираннями був близький до трипл-даблу. А найрезультативнішим у матчі став Луваву-Кабарро, на рахунку якого 28 очок.

Лень завершив минулий сезон у складі Лейкерс. У вересні 32-річний Олексій підписав контракт Exhibit 9 з Нью-Йорком, проте згодом клуб відрахував українця.

Раніше Лень відповів, чи планує повертатися до збірної України.