Лень набрав 4 очка у фіналі Кубка Іспанії, Реал не зумів обіграти Басконію
Мадридський клуб залишився без трофея
близько 1 години тому
Олексій Лень / Фото - lakeshowlife.com
Мадридський Реал українського центрового Олексія Леня поступився Басконії у фіналі Кубка Іспанії.
Басконія перемогла з рахунком 100:89.
Лень провів на майданчику 6 хвилин 47 секунд, набрав 4 очка, зробив 3 підбирання та 1 блок-шот.
У Басконії дабл-дабл на рахунку Форреста, який набрав 22 очки та зробив 11 передач і з 9 підбираннями був близький до трипл-даблу. А найрезультативнішим у матчі став Луваву-Кабарро, на рахунку якого 28 очок.
Лень завершив минулий сезон у складі Лейкерс. У вересні 32-річний Олексій підписав контракт Exhibit 9 з Нью-Йорком, проте згодом клуб відрахував українця.
Раніше Лень відповів, чи планує повертатися до збірної України.