Лень провів свій найрезультативніший матч за Реал у чемпіонаті Іспанії
Український центровий мадридців допоміг команді обіграти Касадемонт Сарагосу
близько 2 годин тому
Олексій Лень / Фото - Real Madrid
Український центровий Реала Олексій Лень провів найрезультативніший матч у чемпіонаті Іспанії.
У грі з Андоррою Лень провів на майданчику 20 хвилин 45 секунд, набрав 17 очок, 5 підбирань та 1 передачу.
До цього найрезультативнішим виступом Олексія в чемпіонаті Іспанії були 15 очок у матчі проти Касадемонт Сарагоси.
Реал переміг з рахунком 97:90.
