Український центровий Реала Олексій Лень провів найрезультативніший матч у чемпіонаті Іспанії.

У грі з Андоррою Лень провів на майданчику 20 хвилин 45 секунд, набрав 17 очок, 5 підбирань та 1 передачу.

До цього найрезультативнішим виступом Олексія в чемпіонаті Іспанії були 15 очок у матчі проти Касадемонт Сарагоси.

Реал переміг з рахунком 97:90.

Раніше стало відомо, що захисник Юти Святослав Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору ЧС-2027.