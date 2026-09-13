Збірна США обіграла Францію та вп'яте поспіль виграла жіночий ЧС з баскетболу
Найрезультативнішою у складі збірної США стала Бріанна Стюарт, яка оформила дабл-дабл із 22 очок
Жіноча збірна США з баскетболу вп'яте поспіль здобула титул чемпіонок світу. У фінальному матчі турніру 2026 року американки перемогли національну команду Франції. Вирішальна гра відбула на Берлін Арені в Німеччині.
Найрезультативнішою у складі збірної США стала Бріанна Стюарт, яка оформила дабл-дабл із 22 очок та 10 підбирань.
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Чемпіонат світу-2026. Жінки
США — Франція 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22)
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