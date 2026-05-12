Лень травмувався і не допоможе Реалу у Фіналі чотирьох Євроліги
У українця травма стопи
близько 2 годин тому
Центровий мадридського Реала Олексій Лень змушений достроково завершити сезон. Пресслужба королівського клубу підтвердила, що в українського бігмена діагностовано пошкодження підошовної фасції лівої ноги.
За повідомленнями провідних іспанських видань AS та Marca, характер травми унеможливлює участь гравця у вирішальних матчах сезону. Таким чином, Лень пропустить Фінал чотирьох Євроліги, який пройде 22–23 травня.
У поточному розіграші головного єврокубка українець брав участь у 23 поєдинках.
Син Віталія Кличка вирішив виступати за команду Університету Східної Кароліни.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись